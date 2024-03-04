В "Спартаке" оценили сообщение о том, что Джикия и Соболев худшие по пропорции жира и мышц

В "Спартаке" заверили, что у Джикии и Соболева всё в норме с мышечной и жировой массой

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководитель пресс-службы футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Зеленов прокомментировал появившиеся слухи о том, что защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев являются самыми недостаточно физически подготовленными игроками команды в отношении соотношения жира и мышечной массы.

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Зеленов заверил, что соотношение между жировой и мышечной массой у всех футболистов "Спартака" находится в рамках нормы, и показатели могут колебаться, что является естественным явлением.

Он подчеркнул, что если бы были какие-либо отклонения от нормы, игроки не были бы допущены к тренировкам и матчам.

"Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов "Спартака". Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам", — сказал Зеленов в разговоре с "Чемпионатом".

Ранее возникли слухи о том, что Соболев и Джикия заняли последние места в рейтинге физической готовности после зимних сборов клуба, причем у них были самые низкие показатели соотношения жира и мышц. Однако Зеленов опроверг эти утверждения, подчеркнув, что они не соответствуют действительности.