В "Зените" назвали игру со "Спартаком" ожидаемо тяжёлой

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Тренер "Зенита" Семак выразил сожаление, что не удалось победить московский "Спартак"

1:22
Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил своё разочарование ничьей в игре против "Спартака" в 19-м туре российской Премьер-лиги.

Тренер "Зенита" Семак выразил сожаление, что не удалось победить московский "Спартак"
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тренер признал, что команда не смогла порадовать своих болельщиков и игра была сложной. Семак отметил, что первый тайм был более интересным, но из-за отсутствия забитого гола, во втором тайме ситуация не улучшилась.

Он выразил сожаление о том, что команде не удалось одержать победу и подчеркнул, что они будут усиленно готовиться к следующему матчу.

"Ожидаемо тяжёлая игра, не смогли, к сожалению, порадовать наших болельщиков. Что касается качества игры, то в первом тайме она была повеселее. Если бы был забит гол, то игра бы раскрылась. Но этого не случилось… Жаль, что не получилось победить, будем готовиться к следующему матчу", — сказал Семак, слова которого приводит Газета.Ru.

Сейчас "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком, в то время как "Зенит" располагается на втором месте с 37 очками. Лидирует "Краснодар", набравший 39 очков.

В следующем туре "Спартак" сыграет против "Факела" 10 марта, а "Зенит" будет противостоять "Уралу" 9 марта. Матчи состоятся в разное время по московскому времени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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