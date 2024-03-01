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Тренер футбольной команды "Зенит" поделился своими мыслями о предстоящем матче его команды против московской команды "Спартак"

Тренер "Зенита" Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

0:54
Спорт

Тренер Санкт-Петербургской футбольной команды "Зенит" Сергей Семак поделился в интервью, чего он ожидает от будущей игры в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, где его команда сыграет с командой из Москвы "Спартаком".

Тренер "Зенита" Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком»
Фото: fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Он сказал, что всегда интересно наблюдать за матчем между "Зенитом" и "Спартаком". Но неожиданно для него было то, что эти команды столкнули сразу в самом начале чемпионата. Пока Сергею Симакову сложно это как-то прокомментировать и сказать конкретно, чего он ждет.

Сергей Семак сказал, что он ждет большого количества болельщиков на трибунах, так как это серьезная игра и от нее многое зависит. В свою очередь, сам тренер пообещал зрителям показать хорошую игру.

Напомним, что футбольный матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 2 марта в 19:30 в Санкт-Петербурге на "Газпром арене".

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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