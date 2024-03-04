Стало известно, каким может быть суд над нападающим "Спартака" Промесом

Суд над нападающим "Спартака" Промесом может быть закрытым

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Судебное разбирательство с нападающим футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесом в Дубае, возможно, пройдёт в закрытом режиме. Об этом пишет портал "РИА Новости Спорт", ссылаясь на свои источники.

Фото: Openverse by Дмитрий Голубович is licensed under CC BY-SA 3.0

Промеса задержала полиция 29 февраля на границе в аэропорту Дубая. По информации СМИ, футболиста задержали по делу о ДТП, произошедшем во время зимних тренировок в ОАЭ, после которого он скрылся с места происшествия. Однако прокуратура Амстердама заявила, что не располагает информацией о домашнем аресте Промеса.

Ранее в феврале Промеса признали виновным в контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Однако оспаривание данного приговора в апелляционном порядке пока не рассмотрено, поэтому футболист не был освобождён.

Решение провести судебное разбирательство в закрытом режиме в Дубае означает, что пресса и общественность не смогут наблюдать за процессом и получать информацию о его ходе. Пока неясно, какие основания могут быть для такого решения.

Также по-прежнему нет официальной информации о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды для отбытия тюремного срока по делу о контрабанде наркотиков. Адвокаты футболиста намерены оспорить оба приговора и продолжают борьбу за освобождение своего клиента.

На данный момент Промес остаётся под стражей в Дубае и ожидает решения суда по делу о ДТП.