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Адвокат предположил, что ДТП с участием Промеса в ОАЭ подстроили специально

Адвокат Калинов считает, что ДТП в ОАЭ, после которого задержали Промеса, могло быть подстроено

1:36
Спорт

Адвокат Максим Калинов выразил свою гипотезу относительно дорожно-транспортного происшествия, в которое попал футболист Квинси Промес из "Спартака" в Объединённых Арабских Эмиратах.

Адвокат Калинов считает, что ДТП в ОАЭ, после которого задержали Промеса, могло быть подстроено
Фото: Openverse by Дмитрий Голубович is licensed under CC BY-SA 3.0

По мнению юриста, возможно, инцидент был организован специально для того, чтобы не позволить Промесу покинуть страну и иметь возможность провести его экстрадицию в Нидерланды.

Максим Калинов обсуждал эту тему с коллегами и считает, что отсутствие запроса на экстрадицию со стороны прокуратуры Нидерландов в сочетании с фактами в этом деле вызывают подозрения.

Адвокат предполагает, что ДТП могло быть специально организовано, и уход с места происшествия послужил основанием для задержания Промеса в ОАЭ.

"Моё предположение, что дело нечистое. Вероятно, я предполагаю, что все это могло быть инсценировано, даже ДТП специально сделали. И информация, что он покинул место ДТП, стала причиной, чтобы Промеса как-то задержать в ОАЭ. Моё личное мнение, что так и было: его подставили, чтобы не дать улететь вовремя с командой", — сказал Калинов.

В настоящее время ведется поиск альтернативных путей для его экстрадиции Промеса прокуратурой Нидерландов, пишет Газета.Ru.

Квинси Промес не смог присоединиться к команде "Спартака" на матч РПЛ против "Зенита" из-за его задержания в Дубае 29 февраля. Он был задержан по обвинению в покидании места ДТП, которое произошло во время сборов в ОАЭ. В данный момент есть возможность экстрадиции игрока в Нидерланды, где ему грозят наказание по другим уголовным делам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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