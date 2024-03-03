Футболист Деменко высказал своё мнение по поводу количества легионеров в команде

Бывший футболист Деменко рассказал, сколько легионеров должно играть в матче

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший российский футболист Максим Деменко выразил своё мнение о зимней трансферной кампании команды "Зенит" и высказал опасения относительно большого количества легионеров в составе.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Он считает, что уход некоторых отечественных игроков, таких как Данил Круговой, может быть серьёзной потерей для команды. Круговой, по мнению Деменко, нисколько не уступал ни одному из легионеров.

Взамен, "Зенит" приобрел несколько бразильцев и Ильзата Ахметова из "Краснодара", напоминает Газета.Ru.

Деменко высказал заботу о том, что преобладание легионеров в командах может препятствовать развитию отечественного футбола, и предложил ввести ограничения, чтобы нельзя было выходить на поле сразу более пяти легионерам, не являющимся игроками сборной России.

"Считаю, что это плохо, когда легионеры заполняют места наших футболистов. Но это, в любому случае, выбор тренера… Считаю, нужно вводить какие-то ограничения, чтобы так не было. Пусть у них будет хоть 20 легионеров в заявке, но в составе на матч должно быть не больше пяти", — сказал Деменко.

Каждый клуб принимает свои решения при составлении команды, и решение о количестве легионеров в составе — это дело тренера и руководства клуба, добавил футболист.