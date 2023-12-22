Экс-игрок "Спартака" не понимает, зачем клубу переплачивать за легионеров

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Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Максим Деменко рассказал, что думает о легионерах, которые могут пополнить ряды красно-белых.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

Деменко не думает, что имеет смысл платить втридорога за легионеров, которые могут занять место капитана Георгия Джикии и форварда Павла Мелешина, если те покинут команду.

Спортсмен подчеркнул, что Джикия и Мелешин являются сильными футболистами. А руководство клуба может задуматься о трансферах с охватом следующего года.

"Но искать футболистов из Европы, переплачивать — не понимаю этого… Зачем тогда "Спартаку" своя академия?" — спросил Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.

Спортсмен согласился, что можно регулярно выписывать бразильцев, как это делает, например, "Зенит", однако, по его мнению, прежде всего стоит всё же рассматривать на замену своих собственных перспективных футболистов.