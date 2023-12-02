Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев во время своего визита в Нижний Новгород по приглашению "Пари НН", высказал свою позицию относительно продажи спиртных напитков на стадионах, отвечая на вопросы болельщиков.
Восьмикратный чемпион России подчеркнул, что поддерживает идею разрешения алкогольных напитков на спортивных аренах.
"Раз вы придумали, что в -10℃ можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить", — приводит слова Романцева "Чемпионат".
Олег Романцев занимает выдающееся место среди наиболее известных и титулованных главных тренеров в истории российского футбола, преимущественно ассоциируясь с московским "Спартаком".
Ранее главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказал критику по поводу проведения футбольных матчей в декабре из-за неблагоприятных погодных условий.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.