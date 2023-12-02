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Экс-тренер "Спартака" Романцев поддержал идею возвращения алкоголя на стадионы

0:58
Спорт

Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев во время своего визита в Нижний Новгород по приглашению "Пари НН", высказал свою позицию относительно продажи спиртных напитков на стадионах, отвечая на вопросы болельщиков.

Экс-тренер "Спартака" Романцев поддержал идею возвращения алкоголя на стадионы
Фото: Openverse by Садовников Дмитрий changed work Amarhgil is licensed under CC BY-SA 3.0

Восьмикратный чемпион России подчеркнул, что поддерживает идею разрешения алкогольных напитков на спортивных аренах. 

"Раз вы придумали, что в -10℃ можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить", — приводит слова Романцева "Чемпионат".

Олег Романцев занимает выдающееся место среди наиболее известных и титулованных главных тренеров в истории российского футбола, преимущественно ассоциируясь с московским "Спартаком".

Ранее главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказал критику по поводу проведения футбольных матчей в декабре из-за неблагоприятных погодных условий.

Сюжет "Запрет алкоголя на стадионе"
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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