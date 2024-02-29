Алексей Мишин высказался о шоу-номерах Туктамышевой и Семененко

Тренер Мишин назвал "нулевой" степень готовности шоу-номеров Туктамышевой и Семененко

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился своим мнением о предстоящем Кубке Первого канала и заявках Матвея Ветлугина и Глеба Лутфуллина, которые, к сожалению, не были включены в аккредитационный список участников турнира.

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Мишин сомневается, смогут ли зрители увидеть выступления этих фигуристов на других шоу.

По его словам, одну программу поклонники фигурного катания, возможно, смогут увидеть, но о второй пока нет информации.

Тренер также упомянул незавершённость шоу-номеров Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко.

"Увидим ли мы эти программы где-то на других шоу? Одну увидим, вторую — не знаю, может быть. В какой готовности номера Лизы Туктамышевой и Жени Семененко? Пока в нулевой", — сказал Мишин в разговоре с "Чемпионатом".

Кубок Первого канала по фигурному катанию начнется 2 марта в Санкт-Петербурге. В первый день соревнований будут показаны короткие программы спортивных пар, а также они представятся фигуристы в категориях одиночного катания и танцевальных дуэтах с ритм-танцем.