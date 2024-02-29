Алексей Мишин высказался о шоу-номерах Туктамышевой и Семененко

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился своим мнением о предстоящем Кубке Первого канала и заявках Матвея Ветлугина и Глеба Лутфуллина, которые, к сожалению, не были включены в аккредитационный список участников турнира.
Мишин сомневается, смогут ли зрители увидеть выступления этих фигуристов на других шоу.
По его словам, одну программу поклонники фигурного катания, возможно, смогут увидеть, но о второй пока нет информации.
Тренер также упомянул незавершённость шоу-номеров Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко.
"Увидим ли мы эти программы где-то на других шоу? Одну увидим, вторую — не знаю, может быть. В какой готовности номера Лизы Туктамышевой и Жени Семененко? Пока в нулевой", — сказал Мишин в разговоре с "Чемпионатом".
Кубок Первого канала по фигурному катанию начнется 2 марта в Санкт-Петербурге. В первый день соревнований будут показаны короткие программы спортивных пар, а также они представятся фигуристы в категориях одиночного катания и танцевальных дуэтах с ритм-танцем.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.