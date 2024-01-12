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Мишин оценил желание Туктамышевой снова исполнить тройной аксель

Тренер Мишин верит, что Туктамышева снова сможет выполнить тройной аксель, хоть это и сложно

0:42
Спорт

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил планы Елизаветы Туктамышевой вернуть в свой арсенал прыжков тройной аксель.

Тренер Мишин верит, что Туктамышева снова сможет выполнить тройной аксель, хоть это и сложно
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тренер думает, что для фигуристки, не так давно объявившей о приостановке карьеры и вновь вернувшейся в большой спорт, это будет сложно.

"Для Лизы все возможно. Но задача трудная", — сказал Мишин, которого цитирует ТАСС.

Ранее сама Туктамышева сообщила, что уже вернулась к тренировкам и попробует восстановить тройной аксель. Фигуристка добавила, что настроена "жёстко", и выразила надежду, что у неё получится задуманное.

Ранее стало известно, что Туктамышева примет участие в чемпионате России по прыжкам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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