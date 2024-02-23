Хоккейные союзы Латвии и Эстонии отменили лицензии участников "Игр будущего" в Казани

Латвия и Эстония приостановили лицензии спортсменов по фиджитал-хоккею за участие в "Играх будущего" в Казани, сообщается на сайтах Федерации хоккея Латвии (LHF) и Эстонии (EHS). Часть игроков команды "Baltic Select", сыгравшей в Казани, также выступали за национальную сборную Латвии и эстонский клуба "Вялк 494" (Тарту).
"Мы не политики, мы играем в свою любимую игру. Мы сели и поехали, почему нам кто-то должен запрещать", — заявил представитель латвийской команды "Baltic Select" Артём Кувшинов.
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев, комментируя это решение, заявил РИА Новости, что прибалтийские государства страдают дебилизмом.
В "Играх будущего" команда "Baltic Select" в полуфинале уступила россиянам из "Cosmos X17". Матч за третье место пройдет 24 февраля. В нем прибалтийские хоккеисты встретятся с российской "Ak Bars".
Тем временем, интерес к "Играм будущего" колоссальный. Церемонию открытия игр транслировали в 24 странах, от Кубы и Бразилии до Индонезии и Китая. Только по телевизору шоу посмотрели около 40 миллионов человек, еще свыше 4,5 миллионов просмотров — на стриминговых площадках в интернете. В турнире принимают участие 2 тысячи игроков из более чем 100 стран мира.
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