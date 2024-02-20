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Футболист Деменко объяснил, зачем "Спартаку" было покупать за огромные деньги Угальде

Футболист Деменко считает, что "Спартак" купил Угальде ради имиджа

1:29
Спорт

Бывший известный футболист Максим Деменко высказал свои мысли по поводу целесообразности приобретения форварда Манфреда Угальде московским клубом "Спартак".

Футболист Деменко считает, что "Спартак" купил Угальде ради имиджа
Фото: commons.wikimedia.org by Jdmunacr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Деменко указал на то, что цена футболиста и шансы команды на борьбу за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) являются важными факторами. Он поддержал Леонида Федуна, председателя правления "Спартака", в его мнении, что этот трансфер может быть скорее имиджевым решением для клуба.

"Я согласен с тем, что говорит Леонид Федун, и с позицией, что этот трансфер может быть имиджевым моментом. Если руководители готовы выбрасывать такие деньги… Но я считаю, что любой клуб должен продавать игроков. Взять тот же "Зенит": да, он покупал дорогих футболистов, но он их и продавал за хорошие суммы", — сказал Деменко, которого цитирует Газета.Ru.

Однако Деменко не уверен, что РПЛ стоит сейчас делать такие дорогостоящие покупки, как приобретение Угальде, с целью получить чемпионство.

Эксперт считает, что в текущем сезоне будет сложно догнать и превзойти лидера. Он напомнил, что исторически только раз ЦСКА смогли сократить большой отрыв и обогнать лидера в чемпионате России.

Покупка Угальде московским "Спартаком" за сумму в €13 млн стала второй самой дорогостоящей сделкой в истории клуба. Это также стало самой дорогой продажей в истории голландского "Твенте".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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