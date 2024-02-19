Егор Титов: из-за приговора в Голландии Промеса в беде никто не оставит, он "уже в доску свой, спартаковец"

Футболист Егор Титов высказал своё мнение относительно ситуации с Квинси Промесом, который был объявлен в международный розыск.
Спортсмен отметил, что решение по дальнейшим действиям с Промесом должно быть принято клубом "Спартак" на юридическом уровне. Титов считает, что игрок подаст апелляцию, и еë рассмотрение займёт достаточно много времени согласно голландским законам.
Он отмечает, что главное — как сам Промес себя чувствует, и готов ли он сосредоточиться на футболе. В последнем контрольном матче Промес оформил дубль, что, по мнению Титова, говорит о его хорошем настрое.
Титов уверен, что "Спартак" не оставит Промеса в беде, и он продолжит играть за клуб.
"Квинси уже в доску свой, спартаковец. А, как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать. Еврокубков у нас сейчас нет. Минимум до лета. Да и потом вряд ли что-то изменится. Поэтому, на мой взгляд, Промес ещё год может спокойно играть в "Спартаке", в России", — сказал Титов в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Титов считает, что Промес — талантливый футболист и уже доказал свою ценность. Однако есть и те, кто считает, что "преступник не должен играть в народной команде" и нужно немедленно расстаться с Промесом. На это Титов ответил, что до рассмотрения апелляции сложно давать окончательное заключение и предлагает дождаться результатов рассмотрения апелляции, так как сам он несведущ в вопросе наркотиков и не знает деталей дела.
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