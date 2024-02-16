Юрист Князев рассказал, чем может грозить Промесу объявление в международный розыск Нидерландами

Юрист Князев уверен, что Нидерланды не успеют достать Промеса из ОАЭ "чисто физически"

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Юрист Андрей Князев высказал своё мнение относительно возможных последствий обвинения нападающего "Спартака" Квинси Промеса и его объявления в международный розыск прокуратурой Амстердама.

Фото: Openverse by Дмитрий Голубович is licensed under CC BY-SA 3.0

Как сообщается в СМИ, Нидерланды уже предприняли шаги для экстрадиции футболиста.

Князев считает, что если Промес не успел покинуть ОАЭ, его безопасность может быть под угрозой. Однако он отметил, что вследствие ограниченного времени и физических ограничений Нидерландам может быть сложно достать футболиста из страны.

"Если Промес не успел уехать из ОАЭ, то ему может грозить опасность. Но думаю, что вряд ли будут какие-то проблемы — чисто физически не успеют его оттуда достать", — сказал юрист в беседе с "Чемпионатом".

Князев также указывает, что при отправке Промеса на зимние сборы в ОАЭ уже был вынесен первый приговор, что, вероятно, предполагало наличие договоренностей о его безопасности.

Ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с его двоюродным братом. Общий срок составляет 7,5 года.

Несмотря на предъявленные обвинения, Промес сыграл в матче Зимнего кубка РПЛ против "Кайрата" и отметился двумя забитыми мячами. Матч завершился победой "Спартака" со счетом 6:0. В настоящий момент Промес находится на зимних сборах в ОАЭ вместе с командой.