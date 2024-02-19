Фигурист Букин выразил сожаление о том, что Самарин решил завершить карьеру

Фигурист Букин уверен, что у завершившего карьеру Самарина "всё будет прекрасно вне спорта"

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский фигурист Иван Букин, партнёршей которого в танцах на льду является Александра Степанова, выразил свои наилучшие пожелания Александру Самарину, после того как тот объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Самарин объявил, что принял решение завершить карьеру после выступления в произвольной программе на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске.

Букин пожелал Самарину удачи в дальнейшей жизни и выразил уверенность, что у него будет успех во всём и вне спорта.

Букин пожелал Самарину удачи в дальнейшей жизни и уверен, что у него будет успех вне спорта.

"Сашке Самарину мы желаем удачи, у него всё будет прекрасно вне спорта. Он прекрасный спортсмен, отличный наш друг, так что мы желаем ему удачи. Я думаю, он найдёт себя в какой-то другой профессии, может быть, в шоу. Конечно, нам жалко, что он уходит, мы его знаем с детства, мы его любим", — сказал Букин в разговоре с "Чемпионатом".

Несмотря на решение своего товарища и коллеги, Букин считает, что такова жизнь и верит, что Самарин найдёт себя в другой профессии, возможно, связанной с шоу-бизнесом.

25-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года и неоднократным призером чемпионатов России в мужском одиночном катании.