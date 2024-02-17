Серебряный призёр ЧЕ Самарин о завершении своей карьеры: "Да, получилось не так ярко"

Серебряный медалист ЧЕ Самарин сообщил, что завершает карьеру

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигурист Александр Самарин, серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года, объявил о решении завершить свою карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Palickap is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На сегодняшней Спартакиаде в Магнитогорске, 25-летний Самарин выступил с произвольной программой и занял последнее пятое место после первого отчёта.

В интервью после выступления фигурист подтвердил, что это будет его последним выступлением, означая тем самым окончание его спортивной карьеры. Он выразил радость и благодарность за возможность соревноваться с лучшими спортсменами и быть среди сильнейших на чемпионатах.

"Зачем юлить? Это означает окончание (карьеры). Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших", — сказал Самарин в разговоре с "Р-Спорт".

Помимо своих достижений на чемпионате Европы, Самарин также является победителем и призером международных этапов Гран-при.

Таким образом, Александр Самарин принял решение о завершении своей карьеры в фигурном катании и выразил свою признательность за проделанную работу и возможность выступать на самом высоком уровне.