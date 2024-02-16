"Бедная Камила Валиева": бобслеистка Сергеева прокомментировала допинговый скандал, считая его абсурдным

Бобслеистка Сергеева на "500 процентов" убеждена, что Валиева не виновата в употреблении допинга

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская бобслеистка Надежда Сергеева высказала свою позицию относительно допингового скандала, связанного с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой на период в четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) за нарушение антидопинговых правил.

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В интервью ТАСС Сергеева выразила уверенность в том, что Камила Валиева абсолютно невиновна в том, в чём её обвиняют.

Спортсменка считает, что умышленное употребление триметадизина является абсурдным вариантом, и привела пример свою собственную ситуацию, когда ей пришлось столкнуться с обвинениями в допинге.

"Я на 500% уверена, что бедная Камила Валиева совершенно ни при чём. Сознательное употребление триметадизина — нелепость. Даже в моём случае антидопинговые службы понимали абсурдность той ситуации, когда в моей пробе нашли это вещество в самой минимальной концентрации", — сказала Сергеева.

В ходе доказательства своей невиновности, Сергеева получила подтверждение, что запрещённое вещество попало в её организм через заражённый медицинский препарат.

Напомним, что Надежда Сергеева столкнулась с такими же обвинениями во время Зимних Олимпийских игр 2018 года, когда в её анализе было обнаружено запрещённое вещество. Впоследствии, в октябре 2018 года, она смогла предоставить доказательства своей невиновности, указав, что он она неосознанно приняла заражённый лекарственный препарат.