"Бедная Камила Валиева": бобслеистка Сергеева прокомментировала допинговый скандал, считая его абсурдным

Российская бобслеистка Надежда Сергеева высказала свою позицию относительно допингового скандала, связанного с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой на период в четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) за нарушение антидопинговых правил.
В интервью ТАСС Сергеева выразила уверенность в том, что Камила Валиева абсолютно невиновна в том, в чём её обвиняют.
Спортсменка считает, что умышленное употребление триметадизина является абсурдным вариантом, и привела пример свою собственную ситуацию, когда ей пришлось столкнуться с обвинениями в допинге.
"Я на 500% уверена, что бедная Камила Валиева совершенно ни при чём. Сознательное употребление триметадизина — нелепость. Даже в моём случае антидопинговые службы понимали абсурдность той ситуации, когда в моей пробе нашли это вещество в самой минимальной концентрации", — сказала Сергеева.
В ходе доказательства своей невиновности, Сергеева получила подтверждение, что запрещённое вещество попало в её организм через заражённый медицинский препарат.
Напомним, что Надежда Сергеева столкнулась с такими же обвинениями во время Зимних Олимпийских игр 2018 года, когда в её анализе было обнаружено запрещённое вещество. Впоследствии, в октябре 2018 года, она смогла предоставить доказательства своей невиновности, указав, что он она неосознанно приняла заражённый лекарственный препарат.
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