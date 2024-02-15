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Уткин рассказал, что думает о Промесе после вынесения ему приговора судом Нидерландов

Комментатор Уткин не думает, что "Спартаку" нужен Промес, обвинённый в контрабанде наркотиков

1:03
Спорт

Комментатор Василий Уткин сделал заявление по поводу приговора футболисту "Спартака" Квинси Промесу, которому суд Нидерландов назначил 7,5 лет пребывания в тюрьме — 6 лет за контрабанду наркотических веществ, и ещё 1,5 года — за нападение с ножом на двоюродного брата.

Комментатор Уткин не думает, что "Спартаку" нужен Промес, обвинённый в контрабанде наркотиков
Фото: Openverse by Дмитрий Голубович is licensed under CC BY-SA 3.0

Уткин уверен, что с таким послужным списком Промес точно не нужен российскому футболу. Спортивный комментатор напомнил, что наркотики — это очень большое зло, поэтому, по его мнению, после такого дел с Промесом иметь не стоит.

"По-моему хуже торговли наркотиками только педофилия, вот и всё. Потому что торговля наркотиками — это абсолютное зло, это совершенно точно так, это никак иначе не обсуждается. От этого люди умирают", — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Комментатор напомнил, что Промес торопился получить российское гражданство, и теперь мотивы его действий стали ясны. И именно по этой причине Промес выбрать местом своего жительства Россию, заключил Уткин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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