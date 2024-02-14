Адвокат объяснил, почему Россия не привлечёт к ответственности Промеса по делу о наркотиках

Адвокат Калинов рассказал, почему Промес не будет наказан в России за контрабанду наркотиков

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Адвокат Максим Калинов рассказал, по какой причине игрок московского клуба "Спартак" Квинси Промес, обвиняемый в контрабанде наркотических веществ, не будет привлечён к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

14 февраля стало известно о решении суда Амстердама в отношении Промеса, которому было назначено тюремное заключение сроком на 6 лет в рамках дела о контрабанде наркотиков. Согласно данным прокуратуры Нидерландов, именно Промес был владельцем двух партий кокаина, весивших 1350 кг, которые в 2020 году голландская полиция изъяла в порту Антверпена.

Адвокат объяснил, что, согласно российскому уголовно-процессуальному кодексу, лицо будет нести ответственность только в случае совершения преступления на территории России. Если преступление было совершено в другой стране, и лицо уже было привлечено к уголовной ответственности там, Россия не имеет оснований привлекать его к ответственности повторно.

"Если бы Промесу не вынесли приговор в Нидерландах, то Россия могла бы привлечь его к ответственности. Но там уже отреагировали", — добавил Калинов, слова которого приводит Газета.Ru.