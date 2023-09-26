Нападающий "Спартака" Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции Москвы

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард московского "Спартака" Квинси Промес попытался предложить взятку полицейским в столице России, чтобы они выпустили его друзей. Эти попытки футболиста "подкупить" защитников правопорядка оказались неудачными.

Фото: Openverse

Нидерландский футболист прибыл в одно из отделений полиции, узнав, что его друзей задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Промес попытался помочь своим друзьям, но, не добившись их освобождения, начал выражать свой протест, крича и предъявляя претензии к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает "Чемпионат.com".

Следует отметить, что Квинси Промес имеет серьёзные юридические проблемы также и в своей родной стране. Его обвиняют в нанесении серьезных телесных повреждений своему двоюродному брату, а также в торговле наркотическими веществами.

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