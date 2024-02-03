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Против жителя Петербурга, напавшего на фигуриста Дикиджи, возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении напавшего на фигуриста Дикиджи мужчины

0:35
Спорт

Полиция Санкт-Петербурга инициировала уголовное дело против местного жителя, который напал на российского фигуриста Владислава Дикиджи в метро.

Возбуждено уголовное дело в отношении напавшего на фигуриста Дикиджи мужчины
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

По информации пресс-службы регионального главка МВД РФ, оперативники Приморского района задержали 61-летнего сервисного инженера, подозреваемого в нападении.

Ему грозит обвинение по статье 213 Уголовного кодекса (хулиганство). По словам задержанного, он пригрозил Дикиджи ножницами из-за предполагаемого конфликта с молодым человеком, который якобы отказался уступить место женщине.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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