Против жителя Петербурга, напавшего на фигуриста Дикиджи, возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении напавшего на фигуриста Дикиджи мужчины

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Полиция Санкт-Петербурга инициировала уголовное дело против местного жителя, который напал на российского фигуриста Владислава Дикиджи в метро.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

По информации пресс-службы регионального главка МВД РФ, оперативники Приморского района задержали 61-летнего сервисного инженера, подозреваемого в нападении.

Ему грозит обвинение по статье 213 Уголовного кодекса (хулиганство). По словам задержанного, он пригрозил Дикиджи ножницами из-за предполагаемого конфликта с молодым человеком, который якобы отказался уступить место женщине.