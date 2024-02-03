Против жителя Петербурга, напавшего на фигуриста Дикиджи, возбудили уголовное дело

Полиция Санкт-Петербурга инициировала уголовное дело против местного жителя, который напал на российского фигуриста Владислава Дикиджи в метро.
По информации пресс-службы регионального главка МВД РФ, оперативники Приморского района задержали 61-летнего сервисного инженера, подозреваемого в нападении.
Ему грозит обвинение по статье 213 Уголовного кодекса (хулиганство). По словам задержанного, он пригрозил Дикиджи ножницами из-за предполагаемого конфликта с молодым человеком, который якобы отказался уступить место женщине.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.