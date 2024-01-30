Александр Легков считает, что ехать за бронзовыми медалями российским фигуристам нет смысла

Лыжник Легков назвал решение по Валиевой тяжёлым: его нужно переварить

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков высказал свою точку зрения относительно перераспределения медалей в фигурном катании после дисквалификации Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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После дисквалификации Валиевой, сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов и была отодвинута на третье место.

Легков напомнид, что хотя сборная России потеряла золотую медаль, у спортсменов всё равно остались олимпийские медали, хоть и бронзовые. Он считает, что это положительный момент для них.

"Мы переживаем искренне за Камилу, ничего сверхъестественного и глобального не произошло. Мы с ней вместе. Я убежден, что она сильная спортсменка, талантливая от природы и у нее все данные от природы, чтобы выигрывать. Но это тяжелое решение, которое надо переварить", — сказал Легков, которого цитирует ТАСС.

Легков считает, что нет необходимости ехать на церемонию награждения за медалями, так как ничего не изменится. Он предполагает, что никто из спортсменов не отправится за медалями, и отмечает, что маловероятно, что что-то в этом плане может измениться.