Тренер Гончаренко рассказала, что ждёт Валиеву после дисквалификации

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась по поводу того, что ждёт фигуристку Камилу Валиеву после дисквалификации.
Гончаренко отметила, что несмотря на это, у Валиевой всё равно есть возможность продолжить свою карьеру, если она этого хочет, и привела в пример другую успешную фигуристку, 27-летнюю Елизавету Туктамышеву.
Гончаренко также подчеркнула, что независимо от того, какое решение примет Валиева относительно своего будущего, она всегда будет иметь поддержку своих болельщиков.
Тренер заметила, что два года — это очень короткий срок, чтобы из-за него переживать. Тем более что половина назначенного спортивным арбитражным судом срока пролетела быстро и незаметно, пока шли разбирательства, напоминает Газета.Ru.
"А что такое два года? Уже пролетела половина этого срока в ожидании, а мы и не заметили, как. Оставшиеся два года — это не огромный срок, это не 20 лет. Она еще достаточно молода, Лиза Туктамышева каталась дольше. У нее тоже были моменты, когда она приостанавливала карьеру, потом она опять набирала обороты. Это жизнь спортсмена", — сказала Гончаренко.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года за обнаружение запрещенного вещества в её пробе на чемпионате России.
Дисквалификация лишает Валиеву нескольких значимых наград, полученных после указанной даты, включая титулы чемпионки России, Европы, олимпийской чемпионки и другие. Теперь у Валиевой будет период восстановления, во время которого она сможет подумать о своих дальнейших планах и решениях относительно своей карьеры. Однако, Гончаренко выразила уверенность в успехах Валиевой и подчеркнула, что болельщики всегда будут поддерживать ее, каким бы решение она ни приняла.
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