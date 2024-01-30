Журова напомнила, что без российских фигуристов церемония награждения невозможна

Заслуженный мастер спорта РФ по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, что думает по поводу решения Спортивного арбитражного суда лишить российских фигуристов золотой награды командного турнира Олимпиады-2022.
По решению Международного союза конькобежцев российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицируется на 4 года, а сборная России по фигурному катанию должна быть лишена золотой медали в командном первенстве, переместившись с первого на третье место.
Журова напомнила, что даже без очков Валиевой суммы в активе российской команды хватает для бронзовой награды.
"Для нас эти спортсмены все равно золотые. Они же понимают, что золото выиграли. А для официальных источников они бронзовые. МОК вообще может прислать медали по почте. Без наших спортсменов они не смогут провести церемонию", — сказала Журова в разговоре с ТАСС.
Золотой состав российской олимпийской сборной на Играх-2022 был представлен Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Марком Кондратюком, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, и Камилой Валиевой. После решения забрать золотые медали у российских фигуристов первыми стали американские спортсмены, вторыми — сборная Японии.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.