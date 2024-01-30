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Журова напомнила, что без российских фигуристов церемония награждения невозможна

Светлана Журова предложила МОК прислать медали российских фигуристов по почте

1:18
Спорт

Заслуженный мастер спорта РФ по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, что думает по поводу решения Спортивного арбитражного суда лишить российских фигуристов золотой награды командного турнира Олимпиады-2022.

Светлана Журова предложила МОК прислать медали российских фигуристов по почте
Фото: Соцсети Светланы Журовой

По решению Международного союза конькобежцев российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицируется на 4 года, а сборная России по фигурному катанию должна быть лишена золотой медали в командном первенстве, переместившись с первого на третье место.

Журова напомнила, что даже без очков Валиевой суммы в активе российской команды хватает для бронзовой награды.

"Для нас эти спортсмены все равно золотые. Они же понимают, что золото выиграли. А для официальных источников они бронзовые. МОК вообще может прислать медали по почте. Без наших спортсменов они не смогут провести церемонию", — сказала Журова в разговоре с ТАСС.

Золотой состав российской олимпийской сборной на Играх-2022 был представлен Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Марком Кондратюком, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, и Камилой Валиевой. После решения забрать золотые медали у российских фигуристов первыми стали американские спортсмены, вторыми — сборная Японии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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