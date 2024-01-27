Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делаем отпуск более экологичным
Галкин* пошутил над извиняющимся Киркоровым за "голую вечеринку"
Приготовьте зур бэлиш — вкуснейшее татарское национальное блюдо
Африканский еж в доме: как обеспечить комфорт и безопасность своему необычному другу
BI: У РФ есть преимущество перед Украиной в ключевых областях
Автоэксперт Шапарин назвал три психологических приема гаишников для вымогания взятки
Израиль перебрасывает войска на север и проводит удары по позициям "Хезболлы" в Ливане
Эксперты подсказали необычный лайфхак для блеска сантехники
Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от мороженого: людям с больной печенью
Фигурист Ветлугин объяснил, как упавшая Симонова смогла докатать программу

Фигурист Ветлугин объяснил, как травмированная Симонова докатала программу: "Чувства притупляются"

1:17
Спорт

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что думает про инцидент с падением Марии Симоновой на старте юниорских соревнований.

Фигурист Ветлугин объяснил, как травмированная Симонова докатала программу: "Чувства притупляются"
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен отметил, что хотя ему самому приходилось сталкиваться с травмами во время соревнований, никакой скорой помощи ему пока ни разу не потребовалось.

Однако Ветлугин признал, что на протяжении одного сезона испытывал постоянные боли в бедре, и если он приземлялся неправильно, то это вызывало рецидивы.

Фигурист рассказал, что однажды во время Чемпионата России в 2020 году он почувствовал обострение травмы, но всё равно завершил выступление. Он признал, что это был необдуманный героизм, поскольку рискнуть здоровьем не стоит. Он также отметил, что на старте соревнований адреналин может снизить чувствительность, что может привести к тому, что спортсмены не замечают некоторые травмы или боли.

"Я не могу за других говорить, но могу за себя. На старте чувства притупляются из-за адреналина, можно чего-то не чувствовать", — сказал Ветлугин в разговоре с "Чемпионатом".

Мария Симонова была госпитализирована после жёсткого падения с верхней поддержки на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место

Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.

3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Почему опытные хозяйки для мытья полов никогда не используют серую тряпку, а только красную
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
Сколько Штатов останется в США после выборов: делайте ставки, господа Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
5 секретов выращивания рассады петунии. Главный: ее дыхание должно быть свободным, без тесноты почвы
Жареная картошка с луком: простые правила
Жареная картошка с луком: простые правила
Последние материалы
Ароматный чай с яблоком и специями
В Стамбуле пожаловались на недостаток туристов
5 ошибок в макияже, которые удешевляют образ
Бывшего игрока "Далласа" Рибейро обвинили в сексуальных домогательствах
Тайны кошачьего общения: как кошки выражают свою потребность в внимании
Автоэксперт Канаев: перепад температур негативно действует на автомобиль
Сколько Штатов останется в США после выборов: делайте ставки, господа
Зайцев заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку
Куриные "кармашки" в духовке
Ученые назвали заменитель соли, который полезен для гипертоников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников