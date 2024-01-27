Фигурист Ветлугин объяснил, как упавшая Симонова смогла докатать программу

Фигурист Ветлугин объяснил, как травмированная Симонова докатала программу: "Чувства притупляются"

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что думает про инцидент с падением Марии Симоновой на старте юниорских соревнований.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен отметил, что хотя ему самому приходилось сталкиваться с травмами во время соревнований, никакой скорой помощи ему пока ни разу не потребовалось.

Однако Ветлугин признал, что на протяжении одного сезона испытывал постоянные боли в бедре, и если он приземлялся неправильно, то это вызывало рецидивы.

Фигурист рассказал, что однажды во время Чемпионата России в 2020 году он почувствовал обострение травмы, но всё равно завершил выступление. Он признал, что это был необдуманный героизм, поскольку рискнуть здоровьем не стоит. Он также отметил, что на старте соревнований адреналин может снизить чувствительность, что может привести к тому, что спортсмены не замечают некоторые травмы или боли.

"Я не могу за других говорить, но могу за себя. На старте чувства притупляются из-за адреналина, можно чего-то не чувствовать", — сказал Ветлугин в разговоре с "Чемпионатом".

Мария Симонова была госпитализирована после жёсткого падения с верхней поддержки на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.