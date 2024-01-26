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Фигуристку Симонову, упавшую головой на лёд на соревнованиях, выписали из больницы

Травмированная фигуристка Симонова сообщила о выписке из больницы

1:08
Спорт

Фигуристка Мария Симонова проинформировала о своей выписке из больницы, куда она попала после падения с поддержки и удара головой о лёд на соревнованиях.

Травмированная фигуристка Симонова сообщила о выписке из больницы
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фигуристка упала во время исполнения короткой программы в рамках соревнований "На призы президента ФФКМ", когда её партнёр, Мартин Бреславский не удержал спортсменку на руках во время высокой поддержки. Несмотря на удар головой о лёд, пара решила докатать программу. Однако позже дуэт сообщил, что снимается с соревнований.

После этого Симонову увезли на скорой в больницу.

26 января 14-летняя фигуристка сообщила, что врачи уже отпустили её домой.

"Всем привет! Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, все хорошо. Большое спасибо всем, кто приходил ко мне, писал слова поддержки, делал подарки и интересовался моим самочувствием, мне очень очень очень приятно!" — написала Симонова в своих соцсетях.

Фигуристка призналась, что не ожидала, что такое большое количество россиян будут переживать за неё и интересоваться её здоровьем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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