Упавшая с поддержки фигуристка Симонова частично потеряла память

У травмированной фигуристки Симоновой диагностирована частичная потеря памяти

Врачи диагностировали частичную потерю памяти 14-летней фигуристке Марии Симоновой, которая во время турнира в Москве упала с поддержки и ударилась о лёд головой.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Такой информацией поделился "Матч ТВ".

У партнёра Марии Симоновой Мартина Бреславского не получилось удержать фигуристку на руках, он упал сам и уронил её в ходе турнира "На призы президента ФФКМ".

Несмотря на сильный удар головой о лёд, пара осталась и докатала свою программу. Позже стало известно, что дуэт снялся с соревнований, а Симонову доставили в больницу.