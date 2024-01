Упавшая с поддержки фигуристка Симонова частично потеряла память

Врачи диагностировали частичную потерю памяти 14-летней фигуристке Марии Симоновой, которая во время турнира в Москве упала с поддержки и ударилась о лёд головой.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0