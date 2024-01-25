Упавшая с поддержки фигуристка Симонова частично потеряла память

Врачи диагностировали частичную потерю памяти 14-летней фигуристке Марии Симоновой, которая во время турнира в Москве упала с поддержки и ударилась о лёд головой.
Такой информацией поделился "Матч ТВ".
У партнёра Марии Симоновой Мартина Бреславского не получилось удержать фигуристку на руках, он упал сам и уронил её в ходе турнира "На призы президента ФФКМ".
Несмотря на сильный удар головой о лёд, пара осталась и докатала свою программу. Позже стало известно, что дуэт снялся с соревнований, а Симонову доставили в больницу.
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