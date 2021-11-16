Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения

На Гран-при в Токио во время разминки перед выступлением российская фигуристка Дарья Усачёва упала на лёд и серьёзно травмировалась. Её унёс с катка на руках спортивный врач, и было объявлено о том, что она снимается с соревнований.

Медики сообщили, что у Усачёвой оборвана связка внутренней мышцы на правой ноге, возле бедренной кости.

Но травмированная фигуристка не смогла уехать из Токио после инцидента, пока не закончились выступления других участников российской команды.

Российские фигуристы вернулись из Токио 15 ноября. Пока Дарья Усачёва по вынуждена передвигаться на инвалидной коляске — на этом настояли медики, которые пока не разрешают спортсменке большие нагрузки.

Несмотря на полученную травму, 15-летняя фигуристка полна оптимизма. Усачёву поддерживают другие спортсмены и огромное количество российских болельщиков, а сама она признаётся, что и дальше будет трудиться над достижением своей мечты — золотой олимпийской медали.

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