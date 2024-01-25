Соболенко рассказала, как ей удалось победить в 1/2 финала AO американку Гауфф

Белорусская теннисистка Соболенко о победе над Гауфф в 1/2 финала AO: "Ко всему была готова"

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями после матча с представительницей США Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2023.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я смогла сконцентрироваться на себе. Была готова к тому, что она будет двигаться и отбивать все мячи. Мне надо было быть готовой нанести ещё один удар. Я сегодня ко всему была готова, это стало ключевым", — сказала Соболенко журналистам.

Также теннисистка горячо поблагодарила болельщиков. Соболенко вспомнила, что в её последний раз на Australian Open она не ощущала такой поддержки, как сегодня. Белорусская спортсменка добавила, что именно благодаря поддержке зрителей и созданной ими атмосфере этот турнир стал для неё особенным.

Встреча Соболенко и Гауфф закончилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу теннисистки из Белоруссии.