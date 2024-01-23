Соболенко про матч с Крейчиковой в 1/4 финала AO: "Я показала великолепный теннис"

Белорусская теннисистка Соболенко о победе над Крейчиковой в 1/4 финала AO-2024: я здорово играю в Австралии

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся второй ракеткой мира, поделилась эмоциями после того, как выиграла у чешки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале Australian Open — 2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Белорусская спортсменка считает, что показала в матче с Крейчиковой всё, на что способна на корте.

"Считаю, я показала великолепный теннис. Надо продолжать играть так же или даже лучше", — сказала Соболенко после матча.

Теннисистка поблагодарила зрителей за атмосферу во время игры, подчеркнув, что она ей очень понравилась и отметив, что она так хорошо здесь играет именно из-за этого.

Плюс упорные тренировки тоже сделали своё дело, без этого победы невозможны, считает представительница Белоруссии.

"Как удаётся стабильно доходить до полуфиналов "Шлемов"? За счёт упорной работы. Я столько пахала в прошлом году, на этой предсезонке. Всё дело в работе, надо выкладываться на тренировках, чтобы как можно лучше подготовиться к матчам", — добавила Соболенко.