Тренер по теннису объяснил, как Джоковичу удаётся не сдавать свои позиции в большом теннисе

Тренер Янчук считает удивительной хорошую форму Джоковича, которую он не теряет с годами

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский тренер по теннису Виктор Янчук высказал своё мнение по поводу перспектив первой ракетки мира Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии по теннису-2024.

Фото: wikimedia.org by Tatiana from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тренер признался, что его удивляет, как 36-летний сербский теннисист умудряется не терять свою отличную физическую форму.

"Думаю, что он находится в хорошей физической форме. Удивительно — казалось бы, с годами он должен был ее потихоньку терять. Но он соответствует требованиям современного тенниса и остается кандидатом на победу в Australian Open", — сказал Янчук, которого цитирует Газета.Ru.

Тренер назвал Джоковича очень надёжным теннисистом, которому удаётся найти наилучший подход к любому сопернику.

Янчук отметил, что Джокович является очень опасным противником, потому что, помимо всего прочего, ещё и играет стремительно.

В прошлом сезоне Джокович стал победителем трёх турниров "Большого шлема".