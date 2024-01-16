Тренер по теннису объяснил, как Джоковичу удаётся не сдавать свои позиции в большом теннисе

Российский тренер по теннису Виктор Янчук высказал своё мнение по поводу перспектив первой ракетки мира Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии по теннису-2024.
Тренер признался, что его удивляет, как 36-летний сербский теннисист умудряется не терять свою отличную физическую форму.
"Думаю, что он находится в хорошей физической форме. Удивительно — казалось бы, с годами он должен был ее потихоньку терять. Но он соответствует требованиям современного тенниса и остается кандидатом на победу в Australian Open", — сказал Янчук, которого цитирует Газета.Ru.
Тренер назвал Джоковича очень надёжным теннисистом, которому удаётся найти наилучший подход к любому сопернику.
Янчук отметил, что Джокович является очень опасным противником, потому что, помимо всего прочего, ещё и играет стремительно.
В прошлом сезоне Джокович стал победителем трёх турниров "Большого шлема".
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