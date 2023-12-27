Джокович намерен играть как можно дольше, минимум до 40 лет

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Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что не собирается оставлять большой теннис, и планирует выступать на профессиональном уровне так долго, как только сможет, как минимум до 40 лет. Об этом пишет Reuters.

Фото: wikimedia.org by Tatiana from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сейчас сербскому теннисисту 36 лет. Нынешний сезон в его карьере станет уже 22-м. В активе Джоковича — рекордные 24 выигранных турнира "Большого шлема".

Теннисист отметил, что равняется на 46-летнего игрока в американский футбол Тома Брэди, который только в феврале 2023 года объявил о завершении карьеры.

Джокович добавил, что лично знаком с Брэди, и премьер американца его очень вдохновляет.