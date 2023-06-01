Олимпийский комитет Косова написал жалобу в МОК на Джоковича

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Олимпийский комитет Косово потребовал возбуждения дисциплинарного производства в отношении сербского теннисиста Новака Джоковича, который написал на камеру после своей победы в первом круге Открытого чемпионата Франции:

Фото: www.tennismajors. com/roland-garros-news/maybe-ill-be-punished-but-i-felt-responsibility-to-give-support-djokovic-on-his-political-tv-signature-683973.html

"Косово — сердце Сербии. Остановите насилие".

Заявление было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК). Эту информацию сообщило агентство Reuters.

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