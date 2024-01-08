Ирина Винер призналась, что больше всего в 2023 году разочаровалась из-за отношения к россиянам в мировом спорте

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что её больше всего разочаровало в 2023 году.

Фото: rsport.ria.ru

По словам тренера, самым большим её расстройством стало реакция мирового сообщества на российских спортсменов.

Это обстоятельство — единственное, которое расстроило её в ушедшем году, отметила Винер.

"В этом году у меня не было никаких разочарований. Было только то, что мировое спортивное сообщество так реагирует на российских спортсменов. Во всяком случае, в художественной гимнастике", — сказала Винер. слова которой передаёт Sport24.

8 декабря МОК позволил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. В МОК подчеркнули, что ни гимн. ни флаг, ни другая государственная символика России и Белоруссии демонстрироваться на Играх не должна.