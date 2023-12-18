Винер назвала позором участие России в Олимпиаде без флага и гимна

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Руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает позором участие в Олимпийских играх без российского флага и гимна.

Фото: maxpixel.net

"Нас все время "нагибают". Без гимна, без болельщиков. Думаю, что мои коллеги не поедут в таком статусе, это позор. Самая популярная песня на чемпионате мира — гимн России. А ехать в таком состоянии — ниже достоинства такой страны", — сказала Винер, слова которой приводит РИА Новости.

Также глава ВФХГ заявила, что представители российской художественной гимнастики а Олимпийские игры в Париж не поедут, хотя МОК собирался выделить одно место в этой спортивной дисциплине для представительницы России.

"Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку", — отметила Винер в разговоре с ТАСС.

Напомним, 8 декабря МОК 8 объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда требований. Главное — отказ от любого использования национальной символики.

Причем изначально МОК собирался допустить до Игр-2024 восьмерых российских атлетов, но потом снизил квоту до шести.

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