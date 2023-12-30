Президент РПЛ назвал Акинфеева человеком года в российском футболе

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды

Президент РПЛ Александр Алаев назвал имя человека года в российском футболе. Им стал Игорь Акинфеев. По мнению Алиева, вратарь "армейцев" заслуживает монумента на московской арене.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

"Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас", — сказал Алаев.

В прошедшем сезоне Акинфеев выиграл 21-й трофей с ЦСКА. Он выступает за "красно-синих" с 2003 года. Напомним, что ЦСКА в серии пенальти в прошедшем сезоне обыграл "Краснодар" и завоевал Кубок России.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок футбольного клуба "Спартак" Егор Титов поделился размышлениями по поводу уходящего 2023 года. Титов признался, что ничего плохого ему 2023 год не принёс. Спортсмен рассказал, что у него подрастает внук, которому совсем скоро исполнится полтора годика, и его это обстоятельство очень радует.