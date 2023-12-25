Экс-игрок футбольного клуба "Спартак" Егор Титов поделился размышлениями по поводу уходящего 2023 года.
Спортсмен рассказал, что примечательного произошло у него в личном плане, и о том, что, по его мнению, происходит сегодня с российским футболом.
Титов признался, что ничего плохого ему 2023 год не принёс. Спортсмен рассказал, что у него подрастает внук, которому совсем скоро исполнится полтора годика, и его это обстоятельство очень радует.
Однако то, что происходит сегодня с российским футболом, такой радости ему, к сожалению, не приносит.
"Из спортивного — без европейских матчей грустновато. Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее", — сказал Титов, которого цитирует Metaratings.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.