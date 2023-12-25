Экс-футболист "Спартака" Титов опечален тем, что "над российским футболом издеваются"

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-игрок футбольного клуба "Спартак" Егор Титов поделился размышлениями по поводу уходящего 2023 года.

Фото: wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен рассказал, что примечательного произошло у него в личном плане, и о том, что, по его мнению, происходит сегодня с российским футболом.

Титов признался, что ничего плохого ему 2023 год не принёс. Спортсмен рассказал, что у него подрастает внук, которому совсем скоро исполнится полтора годика, и его это обстоятельство очень радует.

Однако то, что происходит сегодня с российским футболом, такой радости ему, к сожалению, не приносит.

"Из спортивного — без европейских матчей грустновато. Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее", — сказал Титов, которого цитирует Metaratings.