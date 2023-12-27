Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном зачёте Камила Валиева рассказала, что думает по поводу судебного разбирательства касательно запрещённых препаратов, фигуранткой которого ей пришлось стать.
Валиева призналась, что мечтает уже скорее узнать, к какому решению пришли эксперты.
Фигуристка призналась, что сначала, два года назад, когда всё началось, очень переживала по поводу свалившихся на неё обвинений. Сейчас же она старается уже спокойнее относиться к происходящему, хоть это и сложно делать, потому что ей всё время напоминают о допинговом скандале.
"Слушания дела? Сколько раз его переносили… хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии. Когда ты не понимаешь, что ждёт тебя в будущем, это очень неприятно", — сказала Валиева, слова которой приводит Womanhit.
Ранее фигуристка уже говорила, что во время Игр-2022 в Пекине она мечтала "потерять телефон", чтобы не читать, что про неё пишут.
Решение по делу Валиевой всё ещё не принято. CAS обещает обнародовать его до февраля 2024 года.
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