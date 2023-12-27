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Валиева призналась, что хочет скорее уже узнать итог своего судебного разбирательства о допинге

1:15
Спорт

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном зачёте Камила Валиева рассказала, что думает по поводу судебного разбирательства касательно запрещённых препаратов, фигуранткой которого ей пришлось стать.

Валиева призналась, что хочет скорее уже узнать итог своего судебного разбирательства о допинге
Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

Валиева призналась, что мечтает уже скорее узнать, к какому решению пришли эксперты.

Фигуристка призналась, что сначала, два года назад, когда всё началось, очень переживала по поводу свалившихся на неё обвинений. Сейчас же она старается уже спокойнее относиться к происходящему, хоть это и сложно делать, потому что ей всё время напоминают о допинговом скандале.

"Слушания дела? Сколько раз его переносили… хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии. Когда ты не понимаешь, что ждёт тебя в будущем, это очень неприятно", — сказала Валиева, слова которой приводит Womanhit.

Ранее фигуристка уже говорила, что во время Игр-2022 в Пекине она мечтала "потерять телефон", чтобы не читать, что про неё пишут.

Решение по делу Валиевой всё ещё не принято. CAS обещает обнародовать его до февраля 2024 года.

Камила Валиева показательное выступление Чемпионат России 2023.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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