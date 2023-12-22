В ходе произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске пять фигуристок-одиночниц планируют выполнять прыжки ультра-си.
Среди претенденток — лидер после короткой программы Камила Валиева, которая вместе с Дарьей Садковой собирается выполнить в своей произвольной программе один четверной тулуп.
В планах одиночницы Алины Горбачёвой - выполнение четверного сальхова.
Софья Муравьёва сделала заявку на два тройных акселя, причём один из них спортсменка собирается сделать в каскаде с двойным тулупом.
И, наконец, в заявке Аделии Петросян значится целых два сложных прыжка — четверной флип и четверной тулуп.
Девушки-фигуристки представят свои произвольные программы 23 декабря в 15 часов.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.