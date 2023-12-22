Пять фигуристок собираются выполнить прыжки ультра-си в своих произвольных программах на ЧР

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В ходе произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске пять фигуристок-одиночниц планируют выполнять прыжки ультра-си.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Среди претенденток — лидер после короткой программы Камила Валиева, которая вместе с Дарьей Садковой собирается выполнить в своей произвольной программе один четверной тулуп.

В планах одиночницы Алины Горбачёвой - выполнение четверного сальхова.

Софья Муравьёва сделала заявку на два тройных акселя, причём один из них спортсменка собирается сделать в каскаде с двойным тулупом.

И, наконец, в заявке Аделии Петросян значится целых два сложных прыжка — четверной флип и четверной тулуп.

Девушки-фигуристки представят свои произвольные программы 23 декабря в 15 часов.