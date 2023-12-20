Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал размер призовых, которые получат победители чемпионата России, который проходит в Челябинске.
По словам Когана, руководство Федерации посчитало вопросом принципа сохранить призовые для фигуристов в том размере, который был до этого.
"Как вы знаете, мы сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов, чтобы у них была достаточная мотивация. За первое место чемпионы страны получат 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн и за третье место — 1 млн", — сказал Коган.
Гендиректор подчеркнул, что такой размер призовых является весьма приличным.
Зрители могут насладиться выступлениями любимых фигуристов в рамках чемпионата России на челябинской ледовой арене "Трактор" с 20 по 24 декабря, напоминает Газета.Ru.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.