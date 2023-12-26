Показательное выступление фигуристки Камилы Валиевой под саундтрек из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" было прекрасным. Таким мнением поделился гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Коган в разговоре с РИА Новости признался, что сериал "Слово пацана" вообще не смотрел, однако это не помешало ему оценить танец Валиевой на льду.
"Камила — уникальная фигуристка, на нее всегда интересно смотреть. Меня, в первую очередь, интересует то, что происходило на льду. Дело совсем не в музыкальном сопровождении, а в программе, которую Камила великолепно исполнила на льду", — сказал Коган.
Для своего показательного выступления на чемпионате России в Челябинске Валиева выбрала композицию "Пыяла", исполняемую группой АИГЕЛ на татарском языке. Эта композиция из сериала "Слово пацана" в конце ноября стала лидером всемирный топ-чарт сервиса Shazam.
Сама Валиева получила бронзовую медаль чемпионата России в Челябинске.
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