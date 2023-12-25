Фигуристка Валиева выступила с номером под песню из сериала "Слово пацана"

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Победительница командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх Камила Валиева представила свой выступление на гала-концерте после чемпионата России в Челябинске под музыку из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

В воскресенье она представила номер под песню "Пыяла" группы АИГЕЛ на татарском языке. Эта композиция, вошедшая в саундтрек сериала, в конце ноября возглавила мировой рейтинг Shazam, а также вошла в топ-10 популярных песен в странах бывшего СССР, сообщают РИА Новости.

В субботу Валиева заняла третье место на чемпионате России. Фигуристка выросла и родилась в Казани, где разворачиваются события сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Ранее бывшая фигуристка Леонова высказалась о переменах в Валиевой.