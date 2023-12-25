Победительница командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх Камила Валиева представила свой выступление на гала-концерте после чемпионата России в Челябинске под музыку из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
В воскресенье она представила номер под песню "Пыяла" группы АИГЕЛ на татарском языке. Эта композиция, вошедшая в саундтрек сериала, в конце ноября возглавила мировой рейтинг Shazam, а также вошла в топ-10 популярных песен в странах бывшего СССР, сообщают РИА Новости.
В субботу Валиева заняла третье место на чемпионате России. Фигуристка выросла и родилась в Казани, где разворачиваются события сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Ранее бывшая фигуристка Леонова высказалась о переменах в Валиевой.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.