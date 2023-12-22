Бывшая фигуристка Леонова о переменах в Валиевой: на Олимпиаде и сегодня — две разные Камилы

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Известная российская фигуристка Алёна Леонова, которая два раза выигрывала серебряную медаль чемпионата России, высказалась относительно нынешнего выступления Камилы Валиевой в короткой программе в рамках чемпионата России.

Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению Леоновой, Валиева, которую она увидела на льду сегодня и тогда, когда она выступала два года назад на Олимпийских Играх, разительно отличается от себя самой двухлетней давности.

"Все-таки это две разные Камилы… Все девчонки растут и меняются с каждым годом. Но то что она делает сейчас, после произошедших в организме изменений, это абсолютный плюс. Перед ней можно только преклоняться, что она все это продолжает делать", — сказала Леонова, которую цитирует Газета.Ru.

Спортсменка напомнила, что многие фигуристки, которые выступали с Валиевой тогда. на Олимпиаде, уже не выступают.

На данный момент Валиева лидирует после исполнения короткой программы. На два балла отстаёт от неё Аделия Петросян.