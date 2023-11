Your browser does not support the audio element.

Российская спортсменка Евгения Медведева осознанно пыталась конфликтовать во время Олимпийских игр в 2018 году. Об этом сообщила заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе.

Фото: openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.