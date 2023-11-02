Заслуженный тренер РФ Тутберидзе: Медведева намеренно шла на конфликт на ОИ-2018

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Российская спортсменка Евгения Медведева осознанно пыталась конфликтовать во время Олимпийских игр в 2018 году. Об этом сообщила заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе.

Фото: openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.

По её словам, на сборах, проходивших в Японии, Медведева подружилась с фигуристкой Екатериной Бобровой. Тренер считает, что после общения с ней спортсменка серьёзно изменилась, став "другим человеком".

"Где-то намеренно шла на конфликт", — пояснила Тутберидзе в эфире передачи "Коммент.Шоу" на YouTube.

Как подчеркнула тренер, когда всех спортсменов заселяли в квартиры на ОИ-2018, Медведевой не понравилось предложенное жильё.

Ранее стало известно, что Медведева получила роль коровы Мули в новогоднем шоу Ильи Авербуха. Стоимость билетов на мероприятие составляет от 1,5 до 4,5 тысячи рублей.

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