Фигуристка Медведева исполнит роль коровы Мули в новом шоу Ильи Авербуха

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Дважды серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Евгения Медведева сыграет главную роль в новогоднем ледовом шоу под названием "Корова на льду", созданном под руководством Ильи Авербуха, сообщает издание РИА Новости.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Билеты на это мероприятие уже доступны для приобретения, и их цены варьируются от 1,5 до 4,5 тысяч рублей.

Спектакль на льду, основанный на сказке Антона Соя, будет проходить с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года на малой спортивной арене "Лужники". Евгения Медведева исполнит главную роль коровы по имени Мули.

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