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Российская команда Team Spirit во второй раз выиграла чемпионат мира по Dota 2

1:41
Спорт

Российская команда Team Spirit одержала победу над западноевропейским коллективом Gaimin Gladiators в гранд-финале The International 12, главного турнира года по Dota 2. Team Spirit выиграла серию со счетом 3-0 и стала второй командой, которой удалось стать двукратным победителем The International. Ранее таким успехом могли похвастаться только OG из Западной Европы, которые доминировали в 2018 и 2019 годах.

Российская команда Team Spirit во второй раз выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фото: Telegram-канал Team Spirit

Это уже не первый раз, когда Team Spirit показывает свою выдающуюся игру на The International. В 2021 году российская команда одержала победу в дебютном для нее турнире истории The International, победив LGD Gaming из Китая со счетом 3-2 и заработав рекордные 18,2 миллиона долларов. В этом сезоне Gaimin Gladiators показали отличные результаты, выиграв все три турнира серии "мейджор". Однако на этот раз Team Spirit оказались сильнее, сообщает издание РИА Новости.

В составе Team Spirit играли Денис "Larl" Сигитов, Магомед "Collapse" Халилов, Ярослав "Miposhka" Найденов из России, а также Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков из Украины.

Общий призовой фонд турнира составил более 3,1 миллиона долларов. За победу Team Spirit получила более 1,4 миллиона долларов, в то время как Gaimin Gladiators заработали более 370 тысяч долларов.

 

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Эмоции Team Spirit и Gaimin Gladiators после Финала The International 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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