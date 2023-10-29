Футболист из любительской команды "Тлюстенхабль" Антон Гапон атаковал главного арбитра матча в любительской лиге AFL в Краснодаре против "Изумруда" (0:3).
На 17-й минуте первого тайма Антон Гапон, защитник "Тлюстенхабля", совершил нарушение в игре против соперника. Арбитр матча показал ему жёлтую карточку. Однако Гапон не согласился с решением судьи и нанес удар рефери в лицо, в результате чего арбитр упал на газон, сообщает "Чемпионат".
Игру немедленно остановили, и "Тлюстенхаблю" было засчитано техническое поражение. После оказания помощи медицинскими специалистами арбитр пришел в себя.
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