Российский теннисист Даниил Медведев, третий среди лучших игроков мира, уступил в финале турнира ATP-500 в австрийском Вене. В этой встрече он встретился с четвертой ракеткой мира из Италии Янником Синнером и не смог сохранить свой прошлогодний титул. Матч завершился со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.
На протяжении трёх часов и четырёх минут игры теннисист Даниил Медведев совершил 13 подач-асов, реализовав 4 брейк-пойнта из 13, но допустив при этом восемь двойных ошибок. У Янника Синнера было пять подач навылет и 4 успешных брейк-пойнта из 16.
Этот турнир стал четвёртым титулом для Янника Синнера в нынешнем сезоне. Предыдущие его победы были в Монпелье, Торонто и Пекине. Также стоит отметить, что в Пекине этот итальянский спортсмен также одолел Даниила Медведева, сообщает "Чемпионат".
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