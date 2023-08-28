Игроки из России возглавили рейтинг голкиперов НХЛ

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На официальном портале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был представлен список десяти лучших вратарей лиги.

Фото: Openverse

Первую позицию в этом списке занял вратарь команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" — Андрей Василевский. На втором месте расположился Игорь Шестёркин из "Нью-Йорк Рейнджерс", а на третьей строчке оказался Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс".

Предстоящий сезон НХЛ стартует ночью 11 октября по московскому времени. В первый игровой день запланированы три матча: "Вегас Голден Найтс" встретится с "Сиэтл Кракен", "Нэшвилл Предаторз" сыграют против "Тампа-Бэй Лайтнинг", а "Чикаго Блэкхокс" проведут противостояние с "Питтсбург Пингвинс".

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