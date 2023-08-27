Макгрегор озвучил дату своего нового боя с Майклом Чендлером

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Ирландский боец и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор, опубликовал обратный отсчёт в своих социальных сетях до предстоящего поединка с американским спортсменом Майклом Чендлером, пишет Чемпионат.

Фото: openverse

Согласно заявлению Макгрегора, бой состоится на турнире UFC 296, запланированном на 17 декабря в Лас-Вегасе, США.

Напомним, что с июля 2021 года Конор не участвовал в поединках, после своего последнего выступления на UFC 264, где он потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги от американца Дастина Порье. В период своего отсутствия на ринге ирландский боец занимался реабилитацией. В этот период его также неоднократно обвиняли в использовании стероидов, но на данный момент Макгрегор не попал в список бойцов UFC, подвергаемых допинг-тестированию.

Что касается Майкла Чендлера, то он также потерпел поражение в ноябре на турнире UFC 281, уступив Дастину Порье, который одержал победу в третьем раунде удушающим приемом.

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